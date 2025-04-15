Энтерол® 250 капсулы (Enterol® 250 capsules)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 209 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
362,00
Экономия при брони: -81,00 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
982,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
336,90
Экономия при брони: -32,19 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
909,31
Экономия при брони: -113,18 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
357,13
Экономия при брони: -49,59 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
1027,63
Экономия при брони: -46,69 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
397,50
Экономия при брони: -88,60 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
954,70
Экономия при брони: -157,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
341,00
Экономия при брони: -62,00 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
982,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
341,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
982,40 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
397,50
Экономия при брони: -88,60 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
726,16
Экономия при брони: -88,16 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
366,90
Экономия при брони: -12,27 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
922,07
Экономия при брони: -30,84 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
397,50
Экономия при брони: -88,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
355,64
Экономия при брони: -48,63 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
920,15
Экономия при брони: -145,51 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
350,27
Экономия при брони: -63,13 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
901,58
Экономия при брони: -110,08 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
354,36
Экономия при брони: -25,89 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
948,80
Экономия при брони: -179,36 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
380,30 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
982,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
336,02
Экономия при брони: -57,50 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
865,98
Экономия при брони: -96,54 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
404,76
Экономия при брони: -26,27 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
930,38
Экономия при брони: -137,94 грн