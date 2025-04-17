Энтерол® 250 капсулы (Enterol® 250 capsules)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
397,50
Экономия при брони: -88,60 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
1026,70
Экономия при брони: -219,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
399,35
Экономия при брони: -11,98 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
380,30
Экономия при брони: -71,40 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
1026,70
Экономия при брони: -219,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
380,30
Экономия при брони: -71,40 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
1022,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
360,27
Экономия при брони: -31,80 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
964,64
Экономия при брони: -219,92 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
380,30
Экономия при брони: -71,40 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
982,40
Экономия при брони: -175,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
343,33
Экономия при брони: -35,72 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
882,09
Экономия при брони: -92,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
380,30
Экономия при брони: -71,40 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
1026,70
Экономия при брони: -219,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
350,88
Экономия при брони: -59,56 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
346,72
Экономия при брони: -65,82 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
397,50
Экономия при брони: -88,60 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
1022,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
352,26
Экономия при брони: -23,80 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
943,19
Экономия при брони: -153,91 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex
359,73
Экономия при брони: -68,41 грн
Энтерол 250 капсулы 250 мг блистер №30
Biocodex
930,73
Экономия при брони: -141,12 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Энтерол 250 капсулы 250 мг бутылка стеклянная №10
Biocodex