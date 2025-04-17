Гентамицина сульфат (Gentamycini sulfas)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
6.0 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
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Закрыто
Открывается в 08:00
Турбов, ул. Мира, -
19.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 05:00
Калиновка, ул. Медицинская, 6
24.4 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 18
24.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 18-А
24.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тывров, ул. Независимости, 6
25.0 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Е
33.6 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 1-В
35.7 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Европейская, 12
53.7 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Чумацкий шлях, 2
58.4 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Соборная, 11
62.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Андрушевка, ул. Зазулинского, 10
94.6 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 13
100.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, пл. Черновола Вячеслава, 2
101.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
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101.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
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106.4 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается в 05:00
Хмельницкий, пер. Проскуровский, 1/1
110.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
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Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.4 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
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Хмельницкий, ул. Проскуровская, 50
111.1 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум