Гентамицина сульфат (Gentamycini sulfas)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
4.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
5.0 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Пироговская, 5
5.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, дорога Николаевская, 301
9.6 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 124
11.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 82
12.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
14.0 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
14.4 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
14.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
20.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Черноморск, ул. Защитников Украины, 3-В
20.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
20.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Черноморск, ул. Парусная, 16-Б
21.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Черноморск, ул. Александрийская, 21-А
21.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Беляевка, ул. Головатого Атамана, 119
37.4 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 58-Г
42.1 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум