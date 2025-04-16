Киев
Гентамицина сульфат (Gentamycini sulfas)

Гентамицина сульфат (Gentamycini sulfas)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Николаев
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
92,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
80,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
89,80 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
44.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
73,62 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Херсон, шоссе Николаевское, 11-В
56.7 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
89,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 17:00
Херсон, ул. Мира, 15
59.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
73,63 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Баштанка, ул. Юбилейная, 82-А
62.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
90,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Веселиново, ул. Богданова, 1-Б
73.1 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
89,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Доброслав, ул. Центральная, 64
79.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
80,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Одесская, 21/2-Б
84.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
80,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
93.0 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
90,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 128
97.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
73,63 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 122/1-Б
97.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
89,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 114/5
98.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
80,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 82
99.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
80,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Николаевская, 301
102.0 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
73,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
107.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
90,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
86,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
110.7 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
88,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
111.0 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
80,20 грн
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