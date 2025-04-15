Гентамицина сульфат (Gentamycini sulfas)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
3.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 26
5.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
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Открывается в 09:30
Сокольники, ул. Леси Украинки, 21
6.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 28
24.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Коцюбинского, 18-А
27.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 5-Г
27.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 34
42.1 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 13-Б
46.6 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Судовая Вишня, ул. Сагайдачного Петра, 2-А
46.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
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50.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
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Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
62.1 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
1 социальна аптека
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Мостиска, ул. Гайдамацкая, 4
62.1 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Золочев, ул. Мазепы, 2
63.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 25
65.6 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 10-А
66.1 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум