Гентамицина сульфат (Gentamycini sulfas)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Тютюнника Василия, 56
3.7 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
4.0 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 4
4.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 24-Б
4.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
4.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 47-А
5.4 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Голосеевская, 13
5.6 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
5.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 14
5.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Голего Николая, 5
5.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дегтяревская, 62
6.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Радужная, 6
6.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-Г
6.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
7.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Верховного Совета, 27
7.4 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 27-Б
7.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 29-А
8.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум