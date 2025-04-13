Гентамицина сульфат (Gentamycini sulfas)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
6.7 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
7.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
91,20
Экономия при брони: -0,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 89
8.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
2.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Песочин, ул. Квартальная, 14
11.1 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Дергачи, перек. Сумской шлях / Золочевский путь, 1/2
16.7 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
23.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Люботин, пл. Соборная, 1-В
23.6 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Валки, ул. Харьковская, 11
47.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Печенеги, ул. Независимости, 50-А
51.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Златополь, м-н 1/2, 48-Б
66.0 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Берестин, ул. Шиндлера, 91
89.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Полтавская, 92
90.0 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, пл. Успенская, 3
102.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
116.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Котляревского, 15
129.4 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 185
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Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
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Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
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Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум