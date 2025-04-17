Киев
Гентамицина сульфат (Gentamycini sulfas)

Гентамицина сульфат (Gentamycini sulfas)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
81,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
81,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
81,00 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Репки, ул. Свято-Николаевская, 69
36.6 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
81,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
89,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 21-В
64.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
89,50 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Козелец, ул. Лоскота Евгения, 12-Б
65.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
80,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126
66.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
81,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 18
84.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
81,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1/1
104.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
89,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
64,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
112.6 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
80,50 грн
Вета
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
68,45 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 6
114.7 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
81,40 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
114.7 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
90,10
Экономия при брони: -2,70 грн
87,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Днепровская, 1-Б
115.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
81,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Короп, ул. Табирцы Ивана, 5
115.7 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
89,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Экстер Александры / Бальзака Оноре, 18/78
118.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
81,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 29-А
121.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
89,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 6
122.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
89,60 грн
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