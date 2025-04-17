Гентамицина сульфат (Gentamycini sulfas)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
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Репки, ул. Свято-Николаевская, 69
36.6 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 21-В
64.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека твоей родини
Козелец, ул. Лоскота Евгения, 12-Б
65.9 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126
66.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 18
84.8 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1/1
104.2 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
D.s.
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
112.6 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
Вета
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
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Бровары, бульв. Независимости, 6
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Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
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Біла ромашка
Бровары, ул. Киевская, 241
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Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
90,10
Экономия при брони: -2,70 грн
Бажаемо здоровья
Вышгород, ул. Днепровская, 1-Б
115.5 км
Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
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Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
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Бажаемо здоровья
Киев, перек. Экстер Александры / Бальзака Оноре, 18/78
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Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Артериум
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Гентамицина сульфат раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
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