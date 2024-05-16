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Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Львов (30298) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: раствор для инъекций (6)
48,80
Экономия: -6,74 грн
42,06 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
51,13
Экономия: -9,07 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
51,45
Экономия: -9,39 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: раствор для инъекций (6)
46,01
Экономия: -3,95 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Варшавская, 193
Всего: раствор для инъекций (9)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: раствор для инъекций (4)
51,53
Экономия: -9,47 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: упаковка (2)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бабия, 14
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 113
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (1)
48,80
Экономия: -6,74 грн
42,06 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: раствор для инъекций (7)
48,80
Экономия: -6,74 грн
42,06 грн