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Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (30298) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), ампула (9)
46,14
Экономия: -1,82 грн
44,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
45,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
43,71 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: ампула (8)
49,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (3)
43,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
48,08 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
43,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 17:00
Днепр, просп. Героев, 22
Всего: упаковка (1)
50,27 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (2), ампула (5)
46,76
Экономия: -2,76 грн
44,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
Всего: раствор для инъекций (9)
48,24
Экономия: -6,18 грн
42,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Батумская, 13
Всего: раствор для инъекций (6)
50,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
43,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Бехтерева, 1
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Дунайская, 41-В
Всего: упаковка (1)
43,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
Всего: упаковка (1)
49,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
Всего: упаковка (1)
43,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Всего: упаковка (2)
51,54
Экономия: -9,48 грн
42,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Коновалова Сержанта, 25-В
Всего: упаковка (1)
49,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 48-В
Всего: упаковка (1)
51,50
Экономия: -9,44 грн
42,06 грн