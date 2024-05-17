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Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл 200 доз, №1 - Львов (30118) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (148)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
401,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
369,67 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 50 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
423,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
428,26
Экономия: -60,18 грн
368,08 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
436,99
Экономия: -52,73 грн
384,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
369,12 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
448,96 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (148)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
401,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (148)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
401,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
455,34
Экономия: -87,62 грн
367,72 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
491,40
Экономия: -107,10 грн
384,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
442,51
Экономия: -51,44 грн
391,07 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (148)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
401,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
443,99
Экономия: -59,73 грн
384,26 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
391,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (148)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
401,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
424,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
430,99
Экономия: -46,73 грн
384,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
447,99
Экономия: -63,73 грн
384,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
474,99
Экономия: -90,73 грн
384,26 грн