Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2388,00
Экономия при брони: -46,20 грн
2341,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2388,00
Экономия при брони: -69,00 грн
2319,00 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2366,02
Экономия при брони: -151,15 грн
2214,87 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2169,38 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2388,00
Экономия при брони: -69,00 грн
2319,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2170,02 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2229,21 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
8.8 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2328,17
Экономия при брони: -113,30 грн
2214,87 грн
В городах рядом
Народная аптека
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
22.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
Аптека копейка
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2240,08
Экономия при брони: -84,91 грн
2155,17 грн
Аптека низких цен
Днепр, просп. Героев, 46
62.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
Аптека копейка
Днепр, бульв. Славы, 28
62.4 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2260,44
Экономия при брони: -105,27 грн
2155,17 грн
Аптека низких цен
Днепр, просп. Героев, 23
62.6 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2237,69
Экономия при брони: -82,52 грн
2155,17 грн
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
65.6 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2169,38 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
66.5 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
Аптека копейка
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1559,97
Экономия при брони: -83,54 грн
1476,43 грн
Аптека бам
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
68.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,30
Экономия при брони: -11,30 грн
2442,00 грн
Аптеки медицинской академии
Днепр, просп. Слобожанский, 2
71.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2452,20 грн
Подорожник
Днепр, просп. Слобожанский, 89
73.6 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,30
Экономия при брони: -11,30 грн
2442,00 грн
Подорожник
Самар, ул. Достоинства, 50
87.4 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1635,62 грн