Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2518,01
Экономия при брони: -147,92 грн
2370,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2229,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
106.0 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2167,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
109.8 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2452,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Мазепы Гетмана, 33
109.8 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2452,20
Экономия при брони: -156,80 грн
2295,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
110.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2452,20
Экономия при брони: -156,80 грн
2295,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Защитников Украины, 47
110.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1054,10 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Авиаторов, 28
110.3 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2167,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Авиаторов, 28/8
110.4 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2167,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 14
110.8 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2167,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 3
111.8 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2264,33
Экономия при брони: -115,13 грн
2149,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Университетская, 63/9
113.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2106,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1/1
113.4 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2295,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2123,16 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
122.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1824,27
Экономия при брони: -72,97 грн
1751,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212-А
122.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2606,63
Экономия при брони: -170,87 грн
2435,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/4
125.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,30
Экономия при брони: -17,00 грн
2436,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
152.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,30
Экономия при брони: -1,00 грн
2452,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
163.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2280,36
Экономия при брони: -125,19 грн
2155,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Славута, ул. Соборности, 26
165.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1633,17 грн