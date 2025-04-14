Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Одесса
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1397,61 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2452,20
Экономия при брони: -188,80 грн
2263,40 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1082,53 грн
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1131,70 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2382,36 грн
Виола
Одесса, дорога Фонтанская, 59
8.0 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2024,37 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Королева Академика, 33
9.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2400,60 грн
Южная
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.5 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2439,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 92/1
10.7 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2387,40
Экономия при брони: -124,00 грн
2263,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
12.0 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,00 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2105,10 грн
Подорожник
Херсон, ул. Лавренева, 12
144.5 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2229,20
Экономия при брони: -30,90 грн
2198,30 грн
Подорожник
Вилково, ул. Рождественская, 10
147.6 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2387,40 грн
Бажаемо здоровья
Измаил, просп. Независимости, 72-П
190.7 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2452,00 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, просп. Южный, 26
251.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2312,21
Экономия при брони: -157,04 грн
2155,17 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
251.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1494,10
Экономия при брони: -57,47 грн
1436,64 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2396,40 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, перек. Большая Перспективная / Гоголя, 46/91
254.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1129,23
Экономия при брони: -51,86 грн
1077,37 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2388,00
Экономия при брони: -69,00 грн
2319,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
255.5 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1689,76
Экономия при брони: -66,09 грн
1623,68 грн