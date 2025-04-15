Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,30
Экономия при брони: -56,30 грн
2397,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,30
Экономия при брони: -56,30 грн
2397,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Золочев, ул. Коновальца Евгения, 48
63.0 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,30
Экономия при брони: -143,30 грн
2310,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Золочев, ул. Пушкина, 1
63.5 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1924,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Долина, ул. Грушевского Михаила, 30
96.4 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2229,20 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
100.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
343,24
Экономия при брони: -0,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 6
110.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2192,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
111.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2452,20
Экономия при брони: -259,40 грн
2192,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 167
113.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2192,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 24
113.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2192,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2178,48 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 49
114.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2387,40
Экономия при брони: -194,60 грн
2192,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 50
114.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 149
115.3 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2192,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2390,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
118.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2387,40
Экономия при брони: -24,60 грн
2362,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 6
119.0 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2452,20
Экономия при брони: -89,40 грн
2362,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременец, ул. Защитников Украины, 51/1
123.7 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1633,90
Экономия при брони: -5,86 грн
1628,04 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кременец, ул. Шевченко Тараса, 46-А
125.6 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,30
Экономия при брони: -8,80 грн
2444,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Воли, 74
138.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2042,68 грн