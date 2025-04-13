Киев (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2167,08 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2452,08 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1699,35 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1534,24
Экономия при брони: -97,60 грн
1436,64 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,00
Экономия при брони: -98,12 грн
2354,88 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1533,37
Экономия при брони: -96,74 грн
1436,64 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,30
Экономия при брони: -165,50 грн
2287,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1379,10 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1080,40 грн
Городская семейная аптека
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2452,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
4.4 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2548,86
Экономия при брони: -113,10 грн
2435,76 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2384,22 грн
Аптека шар@
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
5.4 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2299,86
Экономия при брони: -144,69 грн
2155,17 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
5.6 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
382,89
Экономия при брони: -23,62 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
6.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1634,89
Экономия при брони: -59,45 грн
1575,45 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1143,97
Экономия при брони: -66,39 грн
1077,59 грн
Аптека шар@
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
6.4 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2262,82
Экономия при брони: -107,65 грн
2155,17 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,30
Экономия при брони: -165,70 грн
2287,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2366,82 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
7.0 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2312,21
Экономия при брони: -157,04 грн
2155,17 грн