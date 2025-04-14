Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2181,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2362,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2607,76
Экономия при брони: -168,43 грн
2439,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2172,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2394,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1681,21
Экономия при брони: -101,30 грн
1579,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
9.0 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2565,50
Экономия при брони: -129,74 грн
2435,76 грн
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Мед-сервис
Закрыто
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Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2387,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
129.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2452,20
Экономия при брони: -25,90 грн
2426,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 21
144.4 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2229,20
Экономия при брони: -15,50 грн
2213,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
145.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2385,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Достоинства, 50
167.0 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1635,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
185.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,30
Экономия при брони: -11,30 грн
2442,00 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
187.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2452,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
190.6 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,30
Экономия при брони: -11,30 грн
2442,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
191.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1962,14
Экономия при брони: -116,49 грн
1845,65 грн
Аптека низких цен
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2295,74
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Аптека низких цен
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Аптека копейка
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Рош Украина
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Народная аптека
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Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
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Экономия при брони: -69,00 грн
2319,00 грн