Днепр (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
6.3 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,30
Экономия при брони: -11,30 грн
2442,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1926,34
Экономия при брони: -80,69 грн
1845,65 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
8.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2452,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
8.5 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2243,98
Экономия при брони: -88,81 грн
2155,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
8.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2240,94
Экономия при брони: -85,77 грн
2155,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
9.8 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2288,81
Экономия при брони: -133,64 грн
2155,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
10.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,30
Экономия при брони: -11,30 грн
2442,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
10.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Соборная, 2
7.6 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Самар, ул. Достоинства, 50
29.0 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1635,62 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2388,00
Экономия при брони: -69,00 грн
2319,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 74-Д
33.5 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2486,81
Экономия при брони: -116,72 грн
2370,09 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2388,00
Экономия при брони: -69,00 грн
2319,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
67.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2388,00
Экономия при брони: -69,00 грн
2319,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
72.4 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2374,70
Экономия при брони: -159,83 грн
2214,87 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
73.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2169,38 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2170,02 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 50 мин
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2229,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
78.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2295,23
Экономия при брони: -80,36 грн
2214,87 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188
107.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2169,38 грн