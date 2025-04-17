Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2169,40 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1142,57
Экономия при брони: -64,98 грн
1077,59 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
121.7 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1895,36
Экономия при брони: -99,45 грн
1795,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Героев Днепра, 22
121.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1874,96
Экономия при брони: -79,06 грн
1795,90 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1131,30
Экономия при брони: -53,72 грн
1077,59 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2288,81
Экономия при брони: -133,64 грн
2155,17 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Гайдай Зои, 6
122.6 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1970,34 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.6 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1446,99 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
122.8 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2304,19
Экономия при брони: -149,02 грн
2155,17 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2374,50 грн
Подорожник
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2453,30
Экономия при брони: -165,50 грн
2287,80 грн
Фармация
Киев, просп. Воскресенский, 15
122.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1634,89
Экономия при брони: -59,45 грн
1575,45 грн
Аптека шар@
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
123.5 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2280,58
Экономия при брони: -125,41 грн
2155,17 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
123.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2248,52
Экономия при брони: -93,35 грн
2155,17 грн
Подорожник
Киев, ул. Вышгородская, 45
124.7 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
794,24
Экономия при брони: -32,40 грн
Аптека шар@
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
124.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1179,67
Экономия при брони: -72,23 грн
1107,43 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
126.8 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
1507,96
Экономия при брони: -71,33 грн
1436,64 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
127.9 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2544,45
Экономия при брони: -108,69 грн
2435,76 грн
Аптека низких цен
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
128.0 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2301,81
Экономия при брони: -146,64 грн
2155,17 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Рекормон® раствор для инъекций 2000 МЕ шприц 0.3 мл №6
Рош Украина
2167,08 грн