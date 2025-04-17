Винница (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
364,43
Экономия при брони: -36,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
365,00
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
370,38
Экономия при брони: -41,65 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
365,00
Экономия при брони: -13,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
365,20
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
383,73
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
386,89
Экономия при брони: -58,16 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
365,00
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
371,16
Экономия при брони: -47,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
379,81
Экономия при брони: -51,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
365,00
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
380,91
Экономия при брони: -53,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
375,63
Экономия при брони: -46,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
365,00
Экономия при брони: -13,10 грн