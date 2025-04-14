Киев
Омник® (Omnic®)

Омник® (Omnic®)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 343 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
302,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
335,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
335,50 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
329,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
321,24 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
380,53
Экономия при брони: -31,25 грн
349,28 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
320,40 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
337,70 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
327,00 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
327,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
376,94
Экономия при брони: -27,52 грн
349,42 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
306,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
379,15
Экономия при брони: -35,40 грн
343,75 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
108,45 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
335,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
246,90
Экономия при брони: -17,75 грн
229,14 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
365,00
Экономия при брони: -10,90 грн
354,10 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
327,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
325,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
335,50 грн
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