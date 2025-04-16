Николаев (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
375,20
Экономия при брони: -25,18 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
365,00
Экономия при брони: -16,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
382,89
Экономия при брони: -34,18 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
365,20
Экономия при брони: -16,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
383,15
Экономия при брони: -52,65 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
387,47
Экономия при брони: -56,97 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
116,90
Экономия при брони: -0,53 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
365,00
Экономия при брони: -16,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
365,00
Экономия при брони: -16,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
379,62
Экономия при брони: -58,93 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
383,18
Экономия при брони: -42,71 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
376,90
Экономия при брони: -36,43 грн