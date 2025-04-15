Львов (адрес не указан)
Доступно в 262 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
385,29
Экономия при брони: -36,01 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
359,30
Экономия при брони: -22,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
350,00
Экономия при брони: -13,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
368,39
Экономия при брони: -33,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
384,49
Экономия при брони: -35,21 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
233,45
Экономия при брони: -9,07 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
359,30
Экономия при брони: -22,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
350,00
Экономия при брони: -13,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe