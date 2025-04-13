Киев (адрес не указан)
Доступно в 966 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
365,00
Экономия при брони: -9,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
365,20
Экономия при брони: -11,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
357,52
Экономия при брони: -39,05 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
357,52
Экономия при брони: -33,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
378,06
Экономия при брони: -39,05 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
357,52
Экономия при брони: -32,62 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
383,40
Экономия при брони: -34,05 грн