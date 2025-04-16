Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
383,33
Экономия при брони: -42,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
345,00
Экономия при брони: -41,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
381,33
Экономия при брони: -40,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
383,44
Экономия при брони: -46,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
382,53
Экономия при брони: -42,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
381,84
Экономия при брони: -41,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
379,04
Экономия при брони: -38,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
362,41
Экономия при брони: -28,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
382,64
Экономия при брони: -48,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
378,50
Экономия при брони: -44,73 грн