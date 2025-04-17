Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
365,07
Экономия при брони: -10,95 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
365,20
Экономия при брони: -14,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
386,92
Экономия при брони: -46,45 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
383,47
Экономия при брони: -43,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
376,83
Экономия при брони: -36,81 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
365,81
Экономия при брони: -29,44 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe
386,34
Экономия при брони: -46,32 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Омник® капсулы твердые с модифицированным высвобождением 0.4 мг №30
Astellas Pharma Europe