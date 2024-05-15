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Алоэ экстракт жидкий-Дарница экстракт жидкий для инъекций ампула 1 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Днепр (Днепропетровск) (13025) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 251 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), ампула (1)
183,76
Экономия: -41,44 грн
142,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
176,99
Экономия: -34,67 грн
142,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3), ампула (3)
184,31
Экономия: -42,16 грн
142,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), ампула (8)
146,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
175,50
Экономия: -24,01 грн
151,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (9)
170,75
Экономия: -39,60 грн
131,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
157,44 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), ампула (8)
178,54
Экономия: -46,80 грн
131,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
187,84
Экономия: -34,19 грн
153,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
166,99
Экономия: -15,50 грн
151,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3), ампула (6)
182,23
Экономия: -51,08 грн
131,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
133,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (5), ампула (9)
176,85
Экономия: -45,70 грн
131,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2), ампула (6)
174,81
Экономия: -42,85 грн
131,96 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2), ампула (1)
172,11
Экономия: -40,37 грн
131,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3), ампула (2)
175,48
Экономия: -43,74 грн
131,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
133,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2), ампула (3)
175,98
Экономия: -37,05 грн
138,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
157,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2), ампула (4)
151,60 грн