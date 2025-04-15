Мазь Др. Тайсса с окопником (Unguentum symphytum Dr. Theiss)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
305,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
195,38
Экономия при брони: -30,21 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
295,30
Экономия при брони: -20,19 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
194,60
Экономия при брони: -26,20 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,10
Экономия при брони: -89,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
192,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
288,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
192,00
Экономия при брони: -25,00 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
288,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
223,90
Экономия при брони: -55,50 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -96,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
193,47
Экономия при брони: -8,46 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
308,34
Экономия при брони: -10,31 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,80
Экономия при брони: -52,40 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -96,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
196,76
Экономия при брони: -33,06 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
305,03
Экономия при брони: -47,71 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
193,79
Экономия при брони: -30,15 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
294,31
Экономия при брони: -46,01 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
200,24
Экономия при брони: -33,80 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
297,75
Экономия при брони: -27,27 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
198,09
Экономия при брони: -31,65 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
296,61
Экономия при брони: -26,13 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
199,98
Экономия при брони: -34,15 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
303,71
Экономия при брони: -41,12 грн