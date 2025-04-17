Мазь Др. Тайсса с окопником (Unguentum symphytum Dr. Theiss)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
297,40
Экономия при брони: -40,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60
Экономия при брони: -46,30 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,20
Экономия при брони: -82,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
199,98
Экономия при брони: -36,25 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
302,26
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,00
Экономия при брони: -82,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
197,30
Экономия при брони: -23,00 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,20
Экономия при брони: -82,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60
Экономия при брони: -46,30 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -89,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
199,79
Экономия при брони: -33,91 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
300,22
Экономия при брони: -43,46 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
199,30
Экономия при брони: -35,60 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
302,69
Экономия при брони: -45,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
224,80
Экономия при брони: -50,50 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -89,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
194,42
Экономия при брони: -26,54 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
295,27
Экономия при брони: -35,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
195,66
Экономия при брони: -27,78 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
297,15
Экономия при брони: -37,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
224,30
Экономия при брони: -50,00 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,00
Экономия при брони: -82,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
199,53
Экономия при брони: -31,83 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
303,03
Экономия при брони: -46,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
193,51
Экономия при брони: -25,81 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
293,88
Экономия при брони: -37,14 грн