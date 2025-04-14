Мазь Др. Тайсса с окопником (Unguentum symphytum Dr. Theiss)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 269 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
229,81
Экономия при брони: -10,59 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
301,91
Экономия при брони: -30,03 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
196,07
Экономия при брони: -7,25 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
294,91
Экономия при брони: -21,86 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
196,26
Экономия при брони: -28,04 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
296,64
Экономия при брони: -39,67 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
294,65
Экономия при брони: -37,69 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
224,80
Экономия при брони: -49,90 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,00
Экономия при брони: -85,60 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
200,23
Экономия при брони: -18,10 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
302,04
Экономия при брони: -13,92 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren