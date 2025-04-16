Мазь Др. Тайсса с окопником (Unguentum symphytum Dr. Theiss)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
194,21
Экономия при брони: -28,46 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
293,54
Экономия при брони: -45,65 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60
Экономия при брони: -50,70 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -95,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
198,20
Экономия при брони: -30,41 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
305,79
Экономия при брони: -44,17 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60
Экономия при брони: -50,70 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -95,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
197,38
Экономия при брони: -29,54 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
299,76
Экономия при брони: -43,02 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
200,56
Экономия при брони: -32,72 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
303,14
Экономия при брони: -46,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60
Экономия при брони: -50,70 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -95,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
224,80
Экономия при брони: -54,90 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -95,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
224,80
Экономия при брони: -54,90 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,00
Экономия при брони: -88,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
198,86
Экономия при брони: -34,21 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
270,10
Экономия при брони: -29,41 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
197,40
Экономия при брони: -29,28 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
299,79
Экономия при брони: -43,05 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
195,10
Экономия при брони: -26,98 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
301,00
Экономия при брони: -44,26 грн