Мазь Др. Тайсса с окопником (Unguentum symphytum Dr. Theiss)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 913 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60
Экономия при брони: -42,30 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,00
Экономия при брони: -76,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
224,30
Экономия при брони: -45,70 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,00
Экономия при брони: -75,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
227,80
Экономия при брони: -48,86 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
339,20
Экономия при брони: -72,79 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60
Экономия при брони: -47,35 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,10
Экономия при брони: -71,76 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
195,80
Экономия при брони: -25,19 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
295,79
Экономия при брони: -35,53 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60
Экономия при брони: -41,66 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,10
Экономия при брони: -71,76 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
197,51
Экономия при брони: -28,14 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
299,96
Экономия при брони: -29,56 грн