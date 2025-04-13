Киев
Мазь Др. Тайсса с окопником (Unguentum symphytum Dr. Theiss)

Мазь Др. Тайсса с окопником (Unguentum symphytum Dr. Theiss)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 913 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
183,50 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
282,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
174,56 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
167,90 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
235,52 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
189,00 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
287,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
167,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60
Экономия при брони: -42,30 грн
178,30 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,00
Экономия при брони: -76,90 грн
257,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
224,30
Экономия при брони: -45,70 грн
178,60 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,00
Экономия при брони: -75,60 грн
258,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 50 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
227,80
Экономия при брони: -48,86 грн
178,94 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
339,20
Экономия при брони: -72,79 грн
266,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
186,00 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
252,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
174,80 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
252,43 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60
Экономия при брони: -47,35 грн
173,25 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,10
Экономия при брони: -71,76 грн
262,34 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
254,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
195,80
Экономия при брони: -25,19 грн
170,61 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
295,79
Экономия при брони: -35,53 грн
260,26 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
155,53 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
229,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
167,21 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
252,05 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60
Экономия при брони: -41,66 грн
178,94 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,10
Экономия при брони: -71,76 грн
262,34 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
260,62 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
170,40 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
254,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
186,00 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
287,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
197,51
Экономия при брони: -28,14 грн
169,37 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
299,96
Экономия при брони: -29,56 грн
270,40 грн
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