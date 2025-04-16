Мазь Др. Тайсса с окопником (Unguentum symphytum Dr. Theiss)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -90,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
174,08
Экономия при брони: -9,23 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
299,90
Экономия при брони: -40,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
196,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
290,00
Экономия при брони: -41,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
200,19
Экономия при брони: -9,62 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
304,78
Экономия при брони: -14,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
199,64
Экономия при брони: -34,70 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
305,27
Экономия при брони: -44,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
198,11
Экономия при брони: -32,42 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
299,28
Экономия при брони: -42,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
199,86
Экономия при брони: -34,01 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
298,74
Экономия при брони: -41,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
192,70
Экономия при брони: -25,00 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,00
Экономия при брони: -84,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
195,27
Экономия при брони: -31,60 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
296,55
Экономия при брони: -39,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
194,74
Экономия при брони: -31,07 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
303,98
Экономия при брони: -49,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,50
Экономия при брони: -52,80 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,00
Экономия при брони: -84,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
197,12
Экономия при брони: -33,50 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
299,36
Экономия при брони: -45,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
296,13
Экономия при брони: -42,11 грн