Киев
Мазь Др. Тайсса с окопником (Unguentum symphytum Dr. Theiss)

Мазь Др. Тайсса с окопником (Unguentum symphytum Dr. Theiss)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,50
Экономия при брони: -49,40 грн
171,10 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -95,90 грн
244,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
182,00 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
281,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
222,36
Экономия при брони: -6,67 грн
215,69 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,72
Экономия при брони: -10,22 грн
330,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
183,00 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
274,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,50
Экономия при брони: -49,40 грн
171,10 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -95,90 грн
244,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60
Экономия при брони: -49,50 грн
171,10 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,00
Экономия при брони: -89,50 грн
244,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
200,28
Экономия при брони: -32,43 грн
167,85 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
302,72
Экономия при брони: -52,43 грн
250,29 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,80
Экономия при брони: -49,70 грн
171,10 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -95,90 грн
244,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
233,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
197,55
Экономия при брони: -29,52 грн
168,03 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
300,02
Экономия при брони: -43,28 грн
256,74 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
159,18 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
233,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,40
Экономия при брони: -49,30 грн
171,10 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -95,90 грн
244,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
260,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
195,06
Экономия при брони: -27,21 грн
167,85 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
294,82
Экономия при брони: -44,57 грн
250,25 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
224,30
Экономия при брони: -53,20 грн
171,10 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,10
Экономия при брони: -89,60 грн
244,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
158,86 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
233,67 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
195,83
Экономия при брони: -34,02 грн
161,81 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
295,98
Экономия при брони: -45,84 грн
250,14 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
185,00 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
251,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
202,22
Экономия при брони: -34,37 грн
167,85 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
302,26
Экономия при брони: -43,07 грн
259,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
182,00 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
275,50 грн
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