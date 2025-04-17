Мазь Др. Тайсса с окопником (Unguentum symphytum Dr. Theiss)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,50
Экономия при брони: -49,40 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -95,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
222,36
Экономия при брони: -6,67 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,72
Экономия при брони: -10,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,50
Экономия при брони: -49,40 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -95,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,60
Экономия при брони: -49,50 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,00
Экономия при брони: -89,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
200,28
Экономия при брони: -32,43 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
302,72
Экономия при брони: -52,43 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,80
Экономия при брони: -49,70 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -95,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
197,55
Экономия при брони: -29,52 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
300,02
Экономия при брони: -43,28 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
220,40
Экономия при брони: -49,30 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
340,40
Экономия при брони: -95,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
195,06
Экономия при брони: -27,21 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
294,82
Экономия при брони: -44,57 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
224,30
Экономия при брони: -53,20 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
334,10
Экономия при брони: -89,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
195,83
Экономия при брони: -34,02 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
295,98
Экономия при брони: -45,84 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
202,22
Экономия при брони: -34,37 грн
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren
302,26
Экономия при брони: -43,07 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 50 г №1
Naturwaren
Мазь Др. Тайсса с окопником мазь банка 100 г №1
Naturwaren