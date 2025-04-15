Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1609,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1579,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1609,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1579,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1609,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1579,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1609,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1579,00 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Днепр, просп. Героев, 30-Д
62.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1653,45
Экономия при брони: -63,44 грн
1590,01 грн
Аптека интернет цен
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
66.0 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1545,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1515,00 грн
Аптека низких цен
Днепр, просп. Науки, 31
66.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1581,70
Экономия при брони: -68,30 грн
1513,40 грн
Мед-сервис
Никополь, просп. Трубников, 25-А
67.0 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1587,30 грн
Аптека копейка
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1595,87
Экономия при брони: -85,46 грн
1510,41 грн
Аптека низких цен
Днепр, пл. Соборная, 20
67.5 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1588,11
Экономия при брони: -69,74 грн
1518,37 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1482,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1454,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1594,00
Экономия при брони: -31,00 грн
1563,00 грн
Аптека
Берестин, ул. Шиндлера, 87
170.4 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1597,50
Экономия при брони: -6,70 грн
1590,80 грн
Мед-сервис
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
195.7 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1521,00 грн
Мед-сервис
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
196.3 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1598,20 грн
Мед-сервис
Полтава, ул. Европейская, 104
196.3 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1667,20 грн
Мед-сервис
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
196.8 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1681,10 грн
Мед-сервис
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
196.8 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1643,30 грн
Мед-сервис
Полтава, ул. Европейская, 60-А
197.4 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1642,90 грн
Аптека интернет цен
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
198.0 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1594,00
Экономия при брони: -31,00 грн
1563,00 грн