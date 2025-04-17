Винница (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1645,41
Экономия при брони: -107,14 грн
1538,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1773,81
Экономия при брони: -104,20 грн
1669,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1703,15
Экономия при брони: -113,14 грн
1590,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1605,01
Экономия при брони: -78,69 грн
1526,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1579,96
Экономия при брони: -64,57 грн
1515,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1605,58
Экономия при брони: -94,17 грн
1511,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1649,50
Экономия при брони: -113,32 грн
1536,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Синеводская, 140
3.3 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1596,10
Экономия при брони: -6,00 грн
1590,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. 1-й Украинский, 5
3.4 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1597,50
Экономия при брони: -7,40 грн
1590,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1644,05
Экономия при брони: -107,77 грн
1536,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1616,15
Экономия при брони: -79,97 грн
1536,18 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14
188.8 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1561,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Симиренко, 5
189.0 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1561,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Покотило Владимира, 9
189.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1589,80
Экономия при брони: -28,00 грн
1561,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
189.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1616,52
Экономия при брони: -106,11 грн
1510,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
190.8 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1561,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
193.3 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1348,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
194.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1685,63
Экономия при брони: -96,61 грн
1589,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
196.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1569,94
Экономия при брони: -60,52 грн
1509,42 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Предславинская, 9
196.5 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1667,20
Экономия при брони: -60,61 грн
1606,59 грн