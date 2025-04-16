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Простин E2 (Prostin E2)
Простин E2 (Prostin E2)
Николаев
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1594,00
Экономия при брони:
-31,00 грн
1563,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1629,00
Экономия при брони:
-31,00 грн
1598,00
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 25-А
194.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1587,30
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
195.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1545,00
Экономия при брони:
-30,00 грн
1515,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1609,00
Экономия при брони:
-30,00 грн
1579,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1609,00
Экономия при брони:
-30,00 грн
1579,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
258.8 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1609,00
Экономия при брони:
-30,00 грн
1579,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
261.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1609,00
Экономия при брони:
-30,00 грн
1579,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
267.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1482,00
Экономия при брони:
-28,00 грн
1454,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1482,00
Экономия при брони:
-15,00 грн
1467,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
277.8 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1280,37
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
283.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1698,83
Экономия при брони:
-108,82 грн
1590,01
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 31
285.4 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1620,94
Экономия при брони:
-107,54 грн
1513,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, пл. Соборная, 20
286.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1589,79
Экономия при брони:
-71,42 грн
1518,37
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
286.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1567,94
Экономия при брони:
-57,53 грн
1510,41
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
346.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1661,60
Экономия при брони:
-71,59 грн
1590,01
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
347.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1681,10
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
347.5 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1598,20
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 104
348.3 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1667,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
348.7 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1590,01
Экономия при брони:
-74,62 грн
1515,39
грн
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