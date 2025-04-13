Киев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1593,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1564,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1689,46
Экономия при брони: -116,36 грн
1573,10 грн
Фармация
Киев, ул. Предславинская, 9
2.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1667,20
Экономия при брони: -60,61 грн
1606,59 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1596,04
Экономия при брони: -86,62 грн
1509,42 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1517,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1377,75 грн
Городская семейная аптека
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1583,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1661,39
Экономия при брони: -76,45 грн
1584,94 грн
Аптека вашей семьи
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1583,90 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 6-А
5.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1348,17 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
5.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1693,46
Экономия при брони: -104,44 грн
1589,02 грн
Аптека шар@
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
6.4 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1425,54 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1512,00
Экономия при брони: -29,00 грн
1483,00 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
9.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1596,70
Экономия при брони: -88,38 грн
1508,32 грн
Подорожник
Киев, ул. Симиренко, 5
9.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1553,40
Экономия при брони: -3,40 грн
1550,00 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
9.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1603,33
Экономия при брони: -77,01 грн
1526,32 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
10.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1597,24
Экономия при брони: -86,83 грн
1510,41 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1512,00
Экономия при брони: -29,00 грн
1483,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Покотило Владимира, 9
10.3 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1589,80
Экономия при брони: -39,80 грн
1550,00 грн