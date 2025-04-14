Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1643,30 грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Шиндлера, 87
89.8 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1597,50
Экономия при брони: -5,90 грн
1591,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1643,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1584,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
130.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1594,00
Экономия при брони: -31,00 грн
1563,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
130.8 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1642,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
131.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1679,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
133.0 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1598,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
133.7 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1681,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Миргород, ул. Гоголя, 170-А
189.7 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1612,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
191.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1605,74
Экономия при брони: -95,33 грн
1510,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Соборная, 20
191.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1596,35
Экономия при брони: -77,98 грн
1518,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
191.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1567,71
Экономия при брони: -54,31 грн
1513,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
195.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1676,46
Экономия при брони: -86,45 грн
1590,01 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1482,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1454,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1609,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1579,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1609,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1579,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
257.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1609,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1579,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
301.4 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1545,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1515,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 25-А
302.0 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1587,30 грн