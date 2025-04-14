Днепр (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Днепр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1604,51
Экономия при брони: -91,11 грн
1513,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Соборная, 20
7.8 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1597,11
Экономия при брони: -78,74 грн
1518,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1576,44
Экономия при брони: -66,03 грн
1510,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
9.5 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1677,58
Экономия при брони: -87,57 грн
1590,01 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1482,00
Экономия при брони: -28,00 грн
1454,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1609,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1579,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1609,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1579,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1609,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1579,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Шиндлера, 87
107.4 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1597,50
Экономия при брони: -5,90 грн
1591,60 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 52
107.6 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1545,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1515,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 25-А
108.1 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1587,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
126.2 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1573,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
126.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1598,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Европейская, 104
126.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1668,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
127.3 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1681,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
127.4 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1643,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
127.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1642,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
128.5 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1594,00
Экономия при брони: -31,00 грн
1563,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1594,00
Экономия при брони: -31,00 грн
1563,00 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
193.9 км
Простин E2 гель вагинальный 1 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1643,30 грн