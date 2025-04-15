Киев
Цитозар® (Cytosar®)

Цитозар® (Cytosar®)

Львов (адрес не указан)
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
464.4 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1577,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
465.1 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1618,10
Экономия при брони: -12,00 грн
1606,10 грн
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
465.2 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1610,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1610,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
468.4 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1618,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
468.6 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1618,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
470.1 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1479,70 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
576.8 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1073,73
Экономия при брони: -51,63 грн
1022,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
874.8 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1569,75 грн
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