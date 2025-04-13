Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1610,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1618,40 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1479,70 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1618,50 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1577,95 грн
Городская семейная аптека
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1610,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
5.5 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1618,10
Экономия при брони: -12,00 грн
1606,10 грн
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Ощад аптека
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
152.9 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1073,73
Экономия при брони: -51,63 грн
1022,10 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
410.1 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1569,75 грн