Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1569,75 грн
В городах рядом
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
309.9 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1073,73
Экономия при брони: -51,63 грн
1022,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
408.4 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1627,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
409.5 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1618,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
410.3 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1618,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1610,30 грн
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
414.0 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1610,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
414.2 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1577,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
414.4 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1618,10
Экономия при брони: -12,00 грн
1606,10 грн