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Цитозар
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1569,75
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
242.3 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1073,73
Экономия при брони:
-51,63 грн
1022,10
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
387.3 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1618,50
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
387.5 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1627,60
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
389.4 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1618,40
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
389.4 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1610,30
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
392.8 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1577,95
грн
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Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
393.7 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1610,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
394.8 км
Цитозар® лиофилизат для раствора для инъекций 1000 мг флакон №1
Pfizer Inc.
1618,10
Экономия при брони:
-12,00 грн
1606,10
грн
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