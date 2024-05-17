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Амиокордин® таблетки 200 мг, №60 - Запорожье (28579) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
189,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: таблетки (50)
150,13
Экономия: -7,27 грн
142,86 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
189,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
183,22 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
201,46
Экономия: -24,46 грн
177,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
189,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
189,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
205,51
Экономия: -17,55 грн
187,96 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
181,31 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
189,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
154,26
Экономия: -6,56 грн
147,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
189,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
186,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
189,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
189,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
189,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
205,26
Экономия: -19,33 грн
185,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
171,85
Экономия: -10,23 грн
161,62 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
189,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: таблетки (40)
155,97
Экономия: -8,27 грн
147,70 грн