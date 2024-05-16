Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУКАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫАНТИАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА I И III КЛАССААнтиаритмические препараты III классаАмиодаронАмиокордин®Цены в аптеках

Амиокордин® таблетки 200 мг, №60 - Львов (28579) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
172,63
Экономия: -9,01 грн
163,62 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
173,38 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
189,20 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
189,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
175,13 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
185,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
189,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
189,20 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), таблетки (3)
195,60
Экономия: -9,98 грн
185,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), таблетки (4)
207,72
Экономия: -18,68 грн
189,04 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
189,20 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: таблетки (10)
185,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
189,20 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
185,90 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: таблетки (30)
178,71 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: таблетки (3)
171,79 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
197,66
Экономия: -18,95 грн
178,71 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
189,20 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (68)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
189,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
199,33
Экономия: -13,71 грн
185,62 грн