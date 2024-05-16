Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУКАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫАНТИАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА I И III КЛАССААнтиаритмические препараты III классаАмиодаронАмиокордин®Цены в аптеках

Амиокордин® таблетки 200 мг, №60 - Харьков (28579) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
171,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
190,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
190,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
190,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: таблетки (50)
199,24
Экономия: -10,95 грн
188,29 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
207,13
Экономия: -17,93 грн
189,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: таблетки (5)
192,48 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: таблетки (3)
197,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
190,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: таблетки (50)
207,07
Экономия: -30,79 грн
176,28 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
206,75
Экономия: -20,12 грн
186,63 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
171,63 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
190,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
182,20 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
190,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
208,73
Экономия: -20,46 грн
188,27 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
199,38 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
190,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
208,21
Экономия: -34,90 грн
173,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
203,49
Экономия: -18,28 грн
185,21 грн