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Амиокордин® таблетки 200 мг, №60 - Днепр (Днепропетровск) (28579) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
190,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
210,52
Экономия: -20,61 грн
189,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
190,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
190,00 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), таблетки (5)
207,53
Экономия: -16,97 грн
190,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
190,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
190,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
211,17
Экономия: -18,85 грн
192,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1), таблетки (5)
170,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
190,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (4)
205,04
Экономия: -17,25 грн
187,79 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
204,63
Экономия: -16,94 грн
187,69 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
203,80
Экономия: -15,31 грн
188,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
203,25
Экономия: -15,46 грн
187,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
209,64
Экономия: -21,33 грн
188,31 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1), таблетки (3)
210,76
Экономия: -22,64 грн
188,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
190,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1), таблетки (4)
204,75
Экономия: -15,68 грн
189,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
190,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: таблетки (40)
199,95
Экономия: -13,05 грн
186,90 грн