Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУКАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫАНТИАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА I И III КЛАССААнтиаритмические препараты III классаАмиодаронАмиокордин®Цены в аптеках

Амиокордин® таблетки 200 мг, №30 - Запорожье (28578) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
91,11 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
98,73
Экономия: -9,40 грн
89,33 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
100,70
Экономия: -8,60 грн
92,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
98,80
Экономия: -12,90 грн
85,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
92,59 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
78,28 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (2)
98,80
Экономия: -6,70 грн
92,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (2)
101,80
Экономия: -9,85 грн
91,95 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (2)
95,80 грн
Экономная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
74,56 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (1)
82,42
Экономия: -7,88 грн
74,54 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (2)
92,87 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
99,80
Экономия: -7,70 грн
92,10 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
98,71
Экономия: -5,71 грн
93,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
97,32
Экономия: -3,87 грн
93,45 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
93,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Базарная, 28
Всего: упаковка (1)
102,86
Экономия: -8,03 грн
94,83 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
95,07
Экономия: -3,27 грн
91,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
101,46
Экономия: -6,65 грн
94,81 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Базарная, 9-Б
Всего: упаковка (1)
99,73
Экономия: -4,92 грн
94,81 грн